Спорт

Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни» состоится в Пскове

11.09.2025 17:50|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни» состоится в Пскове 18 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.

Эстафету запустили фонд добрых дел «Благодействие», фонд поддержки социальных инициатив «Огонь жизни» и Федеральное медико-биологическое агентство России.

Цель эстафеты – привлечь новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга для увеличения шансов на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями.

Старт эстафеты в 10.00 от Покровской башни.

Источник: Псковская Лента Новостей
