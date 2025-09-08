Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни» состоится в Пскове 18 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.
Эстафету запустили фонд добрых дел «Благодействие», фонд поддержки социальных инициатив «Огонь жизни» и Федеральное медико-биологическое агентство России.
Цель эстафеты – привлечь новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга для увеличения шансов на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями.
Старт эстафеты в 10.00 от Покровской башни.