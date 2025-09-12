Спорт

Женская футбольная команда из Пскова заняла второе место на чемпионате СЗФО

Женская футбольная команда «Россиянка» заняла второе место на чемпионате СЗФО, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Фото: объединение федераций футбола «Северо-Запад»

В пятницу, 12 сентября, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» завершился чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд. В финале «Балтика» обыграла «Россиянку» (1:0).

«Россиянке» достались серебряные медали, бронзу выиграла «ГМР-Ника». В матче за третье место клуб из Ленобласти обыграл «Барсов» (3:0).

Фонд «Вместе!» традиционно оказал поддержку женскому чемпионату. За счет средств фонда ОФФ «Северо-Запад» предоставило возможность тренерам всех команд-участниц пройти обучение на лицензию УЕФА.

Чемпионат СЗФО проходил в Пскове с 9 сентября. Участие приняли команды из четырех регионов Северо-Запада.

Технические результаты — в разделе турнира.