Женская футбольная команда из Пскова заняла второе место на чемпионате СЗФО

Женская футбольная команда «Россиянка» заняла второе место на чемпионате СЗФО, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».
Фото: объединение федераций футбола «Северо-Запад»
В пятницу, 12 сентября, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» завершился чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд. В финале «Балтика» обыграла «Россиянку» (1:0).
«Россиянке» достались серебряные медали, бронзу выиграла «ГМР-Ника». В матче за третье место клуб из Ленобласти обыграл «Барсов» (3:0).
Фонд «Вместе!» традиционно оказал поддержку женскому чемпионату. За счет средств фонда ОФФ «Северо-Запад» предоставило возможность тренерам всех команд-участниц пройти обучение на лицензию УЕФА.
Чемпионат СЗФО проходил в Пскове с 9 сентября. Участие приняли команды из четырех регионов Северо-Запада.
Технические результаты — в разделе турнира.