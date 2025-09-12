Псковские спортсмены стали победителями Кубка России по гребле на «Драконах»

Третий, финальный этап всероссийского Кубка по гребле на лодках «Дракон» среди ветеранов и любителей гребли «Дракон-Мастерс» 2025 года прошел в начале сентября. Псковские спортсмены завоевали две золотых и одну серебряную медаль в составе областного гребного клуба, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Псковской областной федерации ветеранов гребного спорта Валерий Петров.
На третьем этапе псковичи соревновались за право стать победителями против команды из города Старая Купавна, где и проходили соревнования.
На финальном этапе Псковскую область представили пять псковских гребцов:
На других этапах, помимо вышеперечисленных гребцов, регион представляли:
Как отметил Валерий Петров, эти соревнования стали заключительным этапом сезона для гребцов.
По результатам трех этапов псковичи привезли на родину три золотых, три серебряных и три бронзовых медали.