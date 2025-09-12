Спорт

Псковские спортсмены стали победителями Кубка России по гребле на «Драконах»

Третий, финальный этап всероссийского Кубка по гребле на лодках «Дракон» среди ветеранов и любителей гребли «Дракон-Мастерс» 2025 года прошел в начале сентября. Псковские спортсмены завоевали две золотых и одну серебряную медаль в составе областного гребного клуба, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Псковской областной федерации ветеранов гребного спорта Валерий Петров.

На третьем этапе псковичи соревновались за право стать победителями против команды из города Старая Купавна, где и проходили соревнования.

Фото: «Купавинская гребная база» / «ВКонтакте»

На финальном этапе Псковскую область представили пять псковских гребцов:

Валерий Петров;

Сергей Молочков;

Петр Иванов;

Владимир Федоров;

Игорь Краснопевцев;

На других этапах, помимо вышеперечисленных гребцов, регион представляли:

Виктор Миронов

Александр Суворов

Владимир Васильев

Николай Васильев.

Как отметил Валерий Петров, эти соревнования стали заключительным этапом сезона для гребцов.

По результатам трех этапов псковичи привезли на родину три золотых, три серебряных и три бронзовых медали.