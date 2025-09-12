Спорт

Более 160 спортсменов приняли участие в субботнем забеге «5 верст»

В 173-м старте «5 вёрст Псков», который состоялся 13 сентбря, приняли участие 164 спортсмена, сообщили в официальной группе организаторов в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «5 вёрст Псков» / «ВКонтакте»

Среди них участников было 10 новичков.

«Добро пожаловать в семью 5 вёрст, где каждый старт — это праздник силы и духа!» - обратились к псковичам спортсмены.

В забеге было установлено 26 личных рекордов. Спортсменка Григория Лукьяненко финишировал в 50 раз с момента вступления в клуб, а Наталья Иванова и Сергей Гайдуков в сотый.