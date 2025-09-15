Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове 24 сентября

24 сентября велолюбители Пскова могут присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
Чтобы поощрить любителей велопрогулок, в городе будут работать «энергетические точки» – от партнёров и организаторов. Здесь участники смогут получить приятные бонусы, а также наклейку, номерок на велосипед и значок с символом мероприятия.
Помимо точек-партнёров в городе будут расположены три точки организаторов:
На каждой из них организаторы и волонтёры помогут участникам закрепить номерки на велосипеды и получить энергетический батончик вместе с брендированной продукцией.
Список точек от партнёров акции будет доступен позже.
В молодёжном центре напомнили, что в Пскове акция «На работу на велосипеде» проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде.