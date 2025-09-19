Спорт

Более 300 человек приняли участие в забеге «Кросс нации» в Великих Луках

Более 300 человек 20 сентября приняли участие в забеге «Кросс нации», посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в спорткомитете администрации города Великие Луки.

Фото: спорткомитет администрации города Великие Луки

Каждый мог выбрать и преодолеть одну из дистанций: 1 км, 4 км или 8 км.

Победители и призёры были награждены медалями, дипломами и брендированными футболками.

«Кросс нации» — это крупнейшее спортивное событие страны, которое объединяет любителей бега и активного образа жизни всех возрастов.