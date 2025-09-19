В псковской деревне Ваулино строят универсальную спортивную площадку

В деревне Ваулино Писковичской волости идет строительство универсальной спортивной и детской игровой площадок. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
В настоящее время выполнен значительный объем подготовительных и строительных работ, готово основание под детскую площадку и засеяно футбольное поле. Вместе с главой Писковичской волости Натальей Волковой был проведён контрольный осмотр объекта.
На месте строительства площадок ранее было неприглядная болотистая территория. Подрядчик выполнил необходимые мероприятия по водоотведению, подсыпке щебнем и грунтом, наметил пешеходные дорожки уложил декоративные валуны.
«С Натальей Волковой обсудили возможное участие жителей в дальнейшем благоустройстве территории: один из самых действенных вариантов – ТОС. При помощи этого инструмента на территории возможно продолжить обустраивать зону отдыха, установить малые архитектурные формы. Будем прорабатывать этот вариант», - отмечает глава Псковского района.