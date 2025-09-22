Спорт

Соревнования «Морозный вызов» пройдут в Пскове 2 ноября

Чемпионат и Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов» проведут в Пскове 2 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Участники смогут продемонстрировать свои навыки и получить медали финишёра.

Соревнования соберут спортсменов из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Великого Новгорода, Всеволожска, Кирова, Соснового Бора, Кингисеппа. В числе команд – Псков «Федерация зимнего плавания Псковской области», «Драфт», «Воприки», «Динамика», «Бегипотраве», «Северная ходьба Палки». На данный момент планируется присутствие представителей 19 команд из 10 городов России и один участник из Сербии.

Набор участников продолжается. Подать заявку можно по ссылке.