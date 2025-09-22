Спорт

В Пскове вечером пройдет ставшее традиционным беговое мероприятие

Команда «5 вёрст Псков» приглашает всех желающих принять участие в дружеской встрече, которая пройдет во вторник, 23 сентября, и включает разминку и пробежку в комфортном темпе, сообщила Псковской Ленте Новостей команда организаторов.

Фото: «5 вёрст Псков» / «ВКонтакте»

Участников ожидает мини-разминка, которую сможет провести любой желающий, а также возможность сделать совместное фото в дружной и веселой компании. Пробежка пройдет по живописным набережным рек Великой и Псковы.

Мероприятие начнется в 18:50 с разминки по адресу: улица Профсоюзная, 16. Старт пробежки запланирован на 19:00. Дистанция составит 5 километров.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к позитивной беговой традиции.