Спорт

Кубок Пскова по фехтованию на шпагах пройдет 27 и 28 сентября

23.09.2025 14:41

Городской турнир по фехтованию на шпагах «Кубок города Пскова» пройдет на стадионе «Машиностроитель» 27 и 28 сентября, сообщила Псковской Ленте Новостей тренер-преподаватель, президент Федерации фехтования города Пскова Элла Полторацкая.

Организаторы ожидают, что около 70 фехтовальщиков разных возрастов, среди которых юноши и девушки, примут участие в соревнованиях. Самым младшим участникам турнира будет всего 8 лет (2017 года рождения), а самым старшим – 14 лет (2011 года рождения).

Соревнования откроются в 11:30. Турнир начнется в формате предварительного фехтования, после чего участники будут бороться уже по олимпийской системе. Победителю вручат кубок, призеры получат медали и грамоты городского комитета по спорту. 

Организаторы принимают заявки на участие предварительно, за три дня до турнира. Также необходимо предоставить справку от врача.

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 76 человек
