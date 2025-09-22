Спорт

Кубок Пскова по фехтованию на шпагах пройдет 27 и 28 сентября

Городской турнир по фехтованию на шпагах «Кубок города Пскова» пройдет на стадионе «Машиностроитель» 27 и 28 сентября, сообщила Псковской Ленте Новостей тренер-преподаватель, президент Федерации фехтования города Пскова Элла Полторацкая.

Организаторы ожидают, что около 70 фехтовальщиков разных возрастов, среди которых юноши и девушки, примут участие в соревнованиях. Самым младшим участникам турнира будет всего 8 лет (2017 года рождения), а самым старшим – 14 лет (2011 года рождения).

Соревнования откроются в 11:30. Турнир начнется в формате предварительного фехтования, после чего участники будут бороться уже по олимпийской системе. Победителю вручат кубок, призеры получат медали и грамоты городского комитета по спорту.

Организаторы принимают заявки на участие предварительно, за три дня до турнира. Также необходимо предоставить справку от врача.