Спорт

Псковичей приглашают на юбилейный старт традиционных пятивёрстных пробежек

Любителей здорового образа жизни и активных горожан в субботу, 27 сентября, ждет особое событие — юбилейный 175-й старт «5 верст» вдоль живописной набережной реки Великой, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы еженедельного забега.

Фото здесь и далее: «5 верст Псков»

«Целых 175 суббот, которые мы начинаем вместе с вами на самой красивой набережной. И это больше, чем просто пробежка — это встреча друзей, праздник хорошего настроения и красоты нашего города!» - отметили организаторы.

Особенностью юбилея станет необычный дресс-код: участникам предлагается проявить фантазию и прийти в необычных головных уборах. Самые оригинальные идеи получат призы и признание зрителей.

Начало сбора участников запланировано на 8:40 утра, затем последует разминка, и ровно в 9 часов прозвучит сигнал старта. Завершит мероприятие традиционный общий завтрак, на который рекомендуется принести напитки и лакомства для совместного чаепития.

Организаторы напоминают, что погода в сентябре может быть переменчивой, поэтому советуют одеться многослойно и выбрать комфортную обувь. Особое внимание уделяется теплому и оригинальному головному убору, способствующему созданию позитивной атмосферы праздника.

Тренировка пройдет в субботу, 27 сентября. Время - 9:00. Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16.