В Пскове прошла акция в поддержку велодвижения. ФОТО

Акция «На работу на велосипеде», направленная на популяризацию велосипедного транспорта, прошла в разных районах Пскова сегодня, 24 сентября. В течение акции велосипедисты могли получить фирменную символику и сладкие батончики в нескольких специальных пунктах. Три ключевые точки, организованные непосредственно устроителями акции, работали в утренние часы, с 7:30 до 10:00. Там волонтёры помогали участникам правильно закрепить номерки на их велосипедах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Безопасность участников была приоритетом для организаторов. Возле Центральной городской аптеки был организован специальный пункт, где сотрудники Госавтоинспекции проводили инструктаж по правилам безопасного движения для велосипедистов и пользователей самокатов. Это позволило участникам освежить в памяти ПДД и узнать о мерах предосторожности при передвижении по городу.

«Мы хотим напомнить горожанам о практических преимуществах велосипеда, – подчеркнул организатор акции Егор Гронский. – Это не только экономия времени в условиях пробок и денег на бензин или общественный транспорт, но и мобильность. Акция с её бонусами — это способ наглядно показать выгоду такого выбора и побудить людей чаще пользоваться велосипедом».

Организаторы надеются, что акция вдохновит жителей города на более активное использование велосипедов в качестве повседневного транспорта.

Акция «На работу на велосипеде» проводится дважды в год при поддержке Псковского городского молодёжного центра.