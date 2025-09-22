Спорт

Уже завтра Псков присоединится к акции «На работу на велосипеде»

24 сентября в Пскове пройдёт всероссийская акция «На работу на велосипеде», где участники смогут получить подарки и бонусы от организаторов и партнёров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В течение дня в разных районах города будут работать девять специальных пунктов, где велосипедисты смогут получить фирменную символику акции и сладкие батончики. Три точки от организаторов будут открыты с 7:30 до 10:00, там волонтёры помогут участникам закрепить номерки на их транспортных средствах.

Особое внимание организаторы уделят безопасности участников. Возле Центральной аптеки будет организован пункт, где сотрудники Госавтоинспекции проведут инструктаж по правилам безопасного движения для велосипедистов и пользователей самокатов.

Партнёры акции также предоставят свои бонусы: бесплатные напитки, кусочки пиццы или скидки на продукцию.

«Мы хотим напомнить горожанам о практических преимуществах велосипеда. Это не только экономия времени в условиях пробок и денег на бензин или общественный транспорт, но и мобильность. Акция с её бонусами — это способ наглядно показать выгоду такого выбора и побудить людей чаще пользоваться велосипедом», — подчёркивает организатор акции Егор Гронский.

Акция «На работу на велосипеде» проводится дважды в год при поддержке Псковского городского молодёжного центра. Полный список партнёров и подробную информацию о бонусах можно найти на официальном сайте мероприятия и в группе ВКонтакте.