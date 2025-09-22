Спорт

Детский фонд провёл презентацию проекта «Футбол будущего»

Презентация совместного проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда и Федерации фиджитал спорта в Псковской области — «Футбол будущего» состоялась сегодня, 24 сентября.

Фото здесь и далее: Псковское отделение Детского фонда

Главная цель проекта – создание условий для социализации и развития спортивной культуры среди воспитанников интернатных учреждений Псковской области в возрасте от 6 до 17 лет через фиджитал-футбол.

На стадионе «Машиностроитель» собрались воспитанники и педагоги из 6-ти детских интернатных учреждений: Красногородского, Опочецкого, Пушкиногорского, Печорского районов и города Великие Луки.

Педагогов интернатных учреждений ждала образовательная программа — они прошли обучение по цифровому этапу фиджитал футбола. Специалисты Федерации фиджитал спорта в Псковской области рассказали педагогам основные правила игры, особенности игры на консолях, передали методические рекомендации и образцы необходимых документов. Помимо этого, организаторы создали общий чат с педагогами-тренерами, где в оперативном формате могут решаться все возникающие вопросы и сложности, связанные с освоением цифрового вида спорта.

Теперь педагоги интернатных учреждений готовы передавать свои знания ребятам в интернатах. В рамках проекта занятия по интерактивному футболу будут проходить раз в неделю, а футбольные тренировки – два раза в неделю.

Юные спортсмены на презентации проекта познакомились с инновационным форматом футбола: ребята сыграли несколько пробных матчей на приставках и показали свои навыки на футбольном поле.

«Продолжилось мероприятие вручением игрового оборудования и спортивного инвентаря каждому учреждению. Чтобы тренировки по фиджитал футболу проходили продуктивно, и дети смогли качественно подготовиться к футбольным турнирам Фонда, которые пройдут в мае 2026 года», сообщили в Фонде.

«Огромное спасибо за такие мероприятия и возможность иметь в арсенале учреждения оборудование. Очень рады и ценим сотрудничество с вами» – отметили представители Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Великие Луки

«Детский фонд благодарит всех участников мероприятия за интерес к новым видам спорта! Отдельная благодарность стадиону "Машиностроитель" за предоставленное поле и помощь в судействе матчей!» - добавили в Фонде.

Проект «Футбол будущего» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.