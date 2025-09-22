Детский фонд провёл презентацию проекта «Футбол будущего»

Презентация совместного проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда и Федерации фиджитал спорта в Псковской области — «Футбол будущего» состоялась сегодня, 24 сентября.
Фото здесь и далее: Псковское отделение Детского фонда
Главная цель проекта – создание условий для социализации и развития спортивной культуры среди воспитанников интернатных учреждений Псковской области в возрасте от 6 до 17 лет через фиджитал-футбол.
На стадионе «Машиностроитель» собрались воспитанники и педагоги из 6-ти детских интернатных учреждений: Красногородского, Опочецкого, Пушкиногорского, Печорского районов и города Великие Луки.
Педагогов интернатных учреждений ждала образовательная программа — они прошли обучение по цифровому этапу фиджитал футбола. Специалисты Федерации фиджитал спорта в Псковской области рассказали педагогам основные правила игры, особенности игры на консолях, передали методические рекомендации и образцы необходимых документов. Помимо этого, организаторы создали общий чат с педагогами-тренерами, где в оперативном формате могут решаться все возникающие вопросы и сложности, связанные с освоением цифрового вида спорта.
Теперь педагоги интернатных учреждений готовы передавать свои знания ребятам в интернатах. В рамках проекта занятия по интерактивному футболу будут проходить раз в неделю, а футбольные тренировки – два раза в неделю.
Юные спортсмены на презентации проекта познакомились с инновационным форматом футбола: ребята сыграли несколько пробных матчей на приставках и показали свои навыки на футбольном поле.
«Продолжилось мероприятие вручением игрового оборудования и спортивного инвентаря каждому учреждению. Чтобы тренировки по фиджитал футболу проходили продуктивно, и дети смогли качественно подготовиться к футбольным турнирам Фонда, которые пройдут в мае 2026 года», сообщили в Фонде.
«Огромное спасибо за такие мероприятия и возможность иметь в арсенале учреждения оборудование. Очень рады и ценим сотрудничество с вами» – отметили представители Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Великие Луки
«Детский фонд благодарит всех участников мероприятия за интерес к новым видам спорта! Отдельная благодарность стадиону "Машиностроитель" за предоставленное поле и помощь в судействе матчей!» - добавили в Фонде.
Проект «Футбол будущего» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.