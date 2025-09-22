Спорт

В Госдуме поддержали идею включить киберспорт в школьную программу

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») поддержал включение киберспортивных дисциплин в школьную программу физкультуры, назвав это шагом в будущее.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в школьной программе по физкультуре может появиться учебный модуль по компьютерным играм, который включит такие игры как: FIFA, Counter-Strike и Dota 2. В публикациях отмечается, что такой законопроект скоро будет внесен в Госдуму.

«Сегодняшняя идея о включении киберспортивных дисциплин в школьную программу физкультуры можно назвать шагом в будущее. В Государственной Думе мы будем внимательно сопровождать проект, чтобы он был реализован грамотно, с акцентом на образовательные и воспитательные задачи», - сказал Хамитов.

Он отметил, что Counter-Strike и Dota 2 - это не просто игры, а командные виды киберспорта, которые требуют стратегического мышления, взаимодействия и высокой концентрации.

«Я неоднократно выступал с инициативой внедрения киберспорта в систему образования, и рад, что нас услышали. При правильной методике преподавания киберспорт способен развивать у школьников не только реакцию и внимание, но и навыки командной работы, лидерства, умение действовать в условиях стресса», - добавил политик.

Хамитов уточнил, что речь идёт не о замене традиционной физкультуры, а о расширении её форматов с учётом современных интересов молодёжи, что в свою очередь даст возможность вовлечь в школьный спорт тех ребят, кто по каким-то причинам остаётся в стороне от привычных спортивных активностей, пишет РИА Новости.

«Россия уже входит в топ-10 стран мира по темпам развития киберспорта, и важно, чтобы мы готовили новое поколение не только сильных спортсменов, но и ответственных, социально активных граждан», - подытожил депутат.