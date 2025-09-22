Спорт

Пскович получил звезду «Клуба Макарова»

Нападающему клуба «Аванта-Псков» Игорю Константинову на старте сезона-2025/26 вручили приз «Клуба Сергея Макарова», как игроку, забросившему в Ночной хоккейной лиге 150 шайб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации хоккея.

Фото: группа «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте»

Игорь Константинов преодолел планку в 150 заброшенных шайб 11 января 2025 года.

Напомним, «Клуб Макарова» – символический клуб лучших снайперов Ночной хоккейной лиги, забросивших 150 и более шайб в любительском чемпионате России. Игорь Константинов стал вторым игроком в Псковской области, перешагнувшим рубеж в 150 заброшенных шайб всероссийского турнира среди любительских команд. Ранее «макаровцем» стал нападающий ХК «Псков» Андрей Афанасьев.