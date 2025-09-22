Спорт

Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла на 47-м году жизни

Трехкратная чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая умерла в возрасте 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Причины смерти не сообщаются.

«Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Уход Ирины Синецкой - большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», - говорится в заявлении федерации.

Синецкая была 11-кратной чемпионкой России. Также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта, пишет ТАСС.