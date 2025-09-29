Спорт

Почти 180 человек приняли участие в соревнованиях по кикбоксингу и первенству Пскова по рукопашному бою

Региональные соревнования по кикбоксингу и открытые чемпионат и первенство города Пскова по рукопашному бою прошли в Псковском районе в спортивном комплексе «Олимп» 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рукопашного боя.

Фото здесь и далее: Федерация рукопашного боя

Соревнования состоялись при поддержке Фонда «Альфа», министерства спорта Псковской области и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, в одном зале, в рамках одного мероприятия, посвященного памяти сотрудников управления «А» («Альфа») ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга, прошли

Как рассказали в оргкомитете мероприятия, соревнования собрали 176 участников: в региональных соревнованиях по кикбоксингу приняли участие 82 спортсмена из Пскова, Великих Лук, Острова и Плюссы; на ковер рукопашного боя вышли 94 спортсмена из Пскова, Великих Лук, Гдовского района, Печор и Пыталово.

«Мероприятие прошло на самом высоком организационном уровне: кроме самих спортивных площадок – ринга и ковра, в зале была установлена сцена для награждения; оборудован мемориал памяти погибших сотрудников управления "А" ЦСН ФСБ России, в почетном карауле у которого сменялись представители спортивных федераций-участников и юнармейцы; зал был украшен тематическими баннерами, а на специально установленных экранах во время торжественного открытия турнира спортсмены и гости посмотрели документальный фильм о работе сотрудников управления "А"», - поделилась впечатлением участник события президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

На торжественном открытии мероприятия с приветствием к участникам и словами благодарности в адрес организаторов выступила Врио министра спорта Псковской области Галина Овсова; напутственные слова сказали представители фонда «Альфа». В завершении торжественной части почетные гости и лучшие спортсмены возложили цветы к мемориалу, была объявлена минута молчания.

Благодаря поддержке Фонда «Альфа» призёров ждали оригинальные медали и грамоты, победителям также вручались кубки.

Главными судьями соревнования работали: Алексей Ветров (кикбоксинг), Юрий Кононенко (рукопашный бой).

Автор идеи проекта и главный организатор турнира – заслуженный тренер России Александр Лоско.