Великолукский боец ММА Руслан Шамилов выступит в Грозном

Великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов выступит на ежегодном турнире лиги ACA 193 в Грозном, Республика Чечня, сообщается на странице депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Друзья, 4 октября в Грозном состоится один из главных боёв ежегодного турнира лиги ACA 193. В октагоне сойдутся великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов и Гаджимурад Хирамагомедов», - сообщил Александр Козловский.

Первая встреча спортсменов состоялась всего 5 месяцев назад, и тогда Руслан добился победы, применив удушающий приём «анаконда».

«Наш боец уже успешно прошёл процедуру взвешивания и готов к поединку. Вся Псковская область болеет за тебя, Руслан! Удачи в бою!» - пожелал Александр Козловский.

Напомним, Руслан Шамилов – воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», мастер спорта России по СБЕ (ММА), мастер спорта по комплексному единоборству, профессиональный спортсмен клуба единоборств «Отечество - Псковская область», профессиональный боец Центра «ММА» города Великие Луки и престижнейшей лиги АСА.