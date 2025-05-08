Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов одолел Гаджимурада Хирамагомедова

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Великолукский боец Руслан Шамилов одолел Гаджимурада Хирамагомедова в рамках масштабного турнира Absolute Championship Akhmat 186 10 мая в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале «Отечество60».

Фото: «Отечество60» / Telegram

Руслан Шамилов – воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», мастер спорта России по СБЕ (ММА), мастер спорта по комплексному единоборству, профессиональный спортсмен клуба единоборств «Отечество - Псковская область», профессиональный боец Центра «ММА» города Великие Луки и престижнейшей лиги АСА.

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В лиге АСА Руслан Шамилов дебютировал весной 2024 года.