Спорт

Псковские студенты достигли призовых мест на Всероссийских соревнованиях по кудо в Боровске

Два псковских студента заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по кудо, которые проходили 27-28 сентября в городе Боровск, сообщили в группе «Студенческий спортивный клуб "Псковские Барсы"» в соцсети «ВКонтакте».

«Студенческий спортивный клуб "Псковские Барсы"» / «ВКонтакте»

Студентка 2 курса педагогического направления «Педагогическое образование», профиль «Физическая культура» Милана Ульченко заняла второе место в возрастной категории женщин 18-21 года в весовой категории до 220 единиц.

Студент 2 курса направления «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электроснабжение» Андрей Савельев стал бронзовым призёром среди мужчин 18-21 года в категории до 240 единиц.