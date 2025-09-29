Спорт

Псковичка заняла второе место в настольном теннисе на спартакиаде пенсионеров РФ

Псковичка заняла второе место среди женщин в настольном теннисе на десятой спартакиаде пенсионеров России, которая прошла 4 октября в Тюмени, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.

Фото: министерство спорта Псковской области

В финале приняли участие более 600 спортсменов пенсионного возраста из 78 регионов России, а также зарубежные гости из Австралии, Беларуси, Казахстана и Финляндии.

Команду Псковской области представляли восемь спортсменов по настольному теннису, шахматам, лёгкой атлетике, плаванию.

По итогам соревнований псковичка Вера Тысятова заняла второе место среди женщин в настольном теннисе.

Ранее завершилась X Спартакиада пенсионеров Псковской области, приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Соревнования проходили 20-21 августа.