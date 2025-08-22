Спорт

Завершилась X Спартакиада пенсионеров Псковской области

Завершилась X Спартакиада пенсионеров Псковской области, приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Соревнования проходили 20-21 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Не изменяя традициям, участники спартакиады проживали в гостинице «Октябрьская», основные виды проходили на стадионе «Машиностроитель», плавание в бассейне «Универсант», все спортивные объекты располагались в радиусе 1 км для удобства передвижения участников.

Спартакиада включала в себя пять видов спорта: лёгкая атлетика (дистанция – 1 км), плавание (дистанция – 50м.), настольный теннис, шахматы и дартс.

Соревнования личные, требования к участникам по возрастам были следующие: мужчины от 63 лет, женщины от 58 и участники, имеющие льготные категории: мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет.

«Эта спартакиада – демонстрация и призыв для всех к здоровому образу жизни и активному долголетию! Спартакиада включала в себя не только соревновательный момент, но и общение, возможность завести новых друзей и просто насладиться мероприятием», - отметили в центре спортивной подготовки.

По итогам спартакиады будет сформирована сборная команда Псковской области для участия в X Спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет в городе Тюмени с 30 сентября по 5 октября. Итоговые протоколы можно посмотреть здесь.