Пскович занял третье место в «Кубке защитников Отечества» в Коврове

Пскович Максим Андреев занял третье место в пауэрлифтинге в «Кубке защитников Отечества - Владимирская Русь-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.
Фото: министерство спорта Псковской области
Открытое комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов боевых действий «Кубок защитников Отечества - Владимирская Русь-2025» прошло в городе Коврове 2-4 октября. В соревнованиях приняли участие 130 человек из 14 регионов России.
Псковскую область представляли 12 спортсменов в видах спорта: волейбол сидя, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, плавание, стрельба из лука.