Спорт

Чемпиона в ритм-симуляторе Just Dance определили в Пскове

Чемпионат города Пскова по фиджитал-спорту в дисциплине «ритм-симулятор» (Just Dance) состоялся 5 октября на стадионе «Машиностроитель», сообщается в Telegram-канале «Цифровой спорт Псковской области».

Фотографии: Telegram-канал «Цифровой спорт Псковской области»

Победителями стали:

Арсений Тимофеев; Ксения Малышева; Кай Кремер.

Организаторы чемпионата города Пскова: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Федерация фиджитал-спорта Псковской области.

«Ждём всех желающих на следующих турнирах и тренировках (отправляйте сообщение в группу ФФС)», - добавили организаторы.