Спорт

Футбольная команда прокуратуры Псковской области выиграла «Кубок Ладоги»

Ежегодный межрегиональный футбольный турнир «Кубок Ладоги» среди работников прокуратур Северо-Западного федерального округа прошел в Ленинградской области на стадионе «Рощино Арена», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Псковской области

В этом году в соревнованиях приняли участие 12 команд, представляющие различные субъекты округа, а также Северо-Западная транспортная прокуратура и студенты с преподавателями Санкт-Петербургского юридического института (филиала) университета прокуратуры Российской Федерации.

На открытии турнира с приветственным словом выступила начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу государственный советник юстиции 2 класса Нелли Солнышкина. Она пожелала всем участникам успехов и удачи в соревнованиях.

Команда прокуратуры Псковской области показала выдающиеся результаты, одержав победу в турнире без единого поражения и завоевав золотые медали.

Второе место заняла команда прокуратуры Новгородской области, а почетное третье место досталось команде прокуратуры города Санкт-Петербурга.