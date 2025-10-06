Спорт

Женская футбольная команда «Россиянка» из Пскова поборется за путевки в Сочи

В это воскресенье, 12 октября, женская футбольная команда «Россиянка» представит Псковскую область на Всероссийском фестивале взрослого массового футбола. Турнир пройдет в пригороде Санкт-Петербурга на стадионе «Дубки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Фото: «Россиянка» / «ВКонтакте»

Псковским футболисткам предстоит сыграть в формате 7×7 против команд из Карелии, Калининградской и Архангельской областей. Победительницы этого турнира получат путевку на чемпионат России по мини-футболу, который состоится в Сочи .

«Россиянка» начнет борьбу за выход в финал с напряженного графика матчей в рамках однокругового турнира:

09:50 — матч против калининградской «Альфы-09»;

11:30 — встреча с соперницами из Петрозаводска (СШ-7);

13:10 — игра с «Барсами» из Архангельска.

Всего в фестивале примут участие 10 команд из шести регионов Северо-Запада, которые поборются за право отправиться на всероссийский финал в Сочи.

Для псковской «Россиянки» этот турнир станет новым этапом в развитии. Недавно, 12 сентября, команда завоевала серебряные медали на чемпионате Северо-Западного федерального округа, уступив в финале лишь «Балтике».

Продолжительность матча составит два тайма по 20 минут. Все игры будут транслироваться в прямом эфире в сообществе ОФФ «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».