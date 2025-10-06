Спорт

Великолукский «Экспресс» вырвал победу в футбольном матче с «Череповцом»

Команда «Экспресс», в составе которой игроки 2009 года рождения, провела свой заключительный выездной матч сезона Юношеской футбольной лиги «Северо-Запад» в Череповце и одержала победу в напряженной игре, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

В первом тайме обе команды активно атаковали. На 16-й минуте Артем Николаев открыл счет для великолукской команды. Однако «Череповец» быстро сравнял результат на 25-й минуте. Валерий Федюков снова вывел «Экспресс» вперед, но «Череповец» вновь ответил голом. Ближе к окончанию первого тайма Артем Смирнов установил счет 3:2 в пользу «Экспресса», и команда ушла на перерыв с лидирующим положением.

Во втором тайме команды продолжали борьбу за победу. Даниил Пшиков увеличил отрыв на 69-й минуте, но через 10 минут «Череповец» снова забил. Больше голов в матче не было, и «Экспресс» довел игру до победы.

Итоговый счет матча: «Череповец» — «Экспресс» 3:4 (Гогунов (2), Медников — Николаев, Федюков, Смирнов, Пшиков).

Заключительный тур ЮФЛ «Северо-Запад» великолукские команды проведут 11 октября на стадионе «Экспресс» против СШ-7 из Петрозаводска.