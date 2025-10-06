Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Женская церемония в бане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
вишневый сквер
Развитие Силово-Медведево
Что изменилось в псковских школах
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Спорт 06.10.2025 17:490 «Дневной дозор»: Есть ли будущее у псковского футбола? 10.10.2025 21:200 О реализации спортивных проектов в Великих Луках рассказал Николай Козловский 10.10.2025 12:000 Первенство и турнир по самбо стартуют в псковской деревне Писковичи 09.10.2025 17:310 Юные теннисисты Псковской области поборются за кубки и медали в субботу 09.10.2025 12:520 Псковичи смогут наблюдать за этапом чемпионата по битве роботов онлайн 08.10.2025 21:400 Районный день бега провели в Невеле в честь Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

О реализации спортивных проектов в Великих Луках рассказал Николай Козловский

10.10.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

О реализации спортивных проектов в Великих Луках рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении.

«Великие Луки – город спортивный и сильный духом, с крепкими спортивными традициями и историей. Мы всегда гордились своими спортсменами, тренерами, энтузиастами физической культуры и спорта. Но развитие спорта требует не только энтузиазма – нужны современные условия, достойная инфраструктура, возможности для роста мастерства спортсменов. Именно в этом направлении на протяжении многих лет нам помогают проекты компании "Газпром" в сфере спорта», - отметил Николай Козловский.

Первым шагом на этом пути стало строительство спортивного комплекса «Стрелец» в две тысячи четырнадцатом году в рамках программы «Газпром – детям». «Это был настоящий прорыв для нашего города. Здесь нашли свой дом лучники, представители боевых единоборств и многие другие спортсмены», - пояснил глава.

«Стрелец» стал не просто местом тренировок, а настоящим центром притяжения для сотен детей и подростков, которые выбрали для себя спорт. Кроме того, на протяжении многих лет «Стрелец» является центром соревнований в ходе проведения традиционных для города Международных встреч воздухоплавателей.

Следующим важным этапом стало открытие в две тысячи восемнадцатом году спортивного комплекса «Айсберг» – объекта, аналогичных которому в Великих Луках не было ранее. Объект появился в рамках реализации программы подготовки к празднованию 850-летнего юбилея Великих Лук, которому был присвоен федеральный статус.

Реализация программ «Газпрома» в Великих Луках имеет не только социальное, но и стратегическое значение. «Мы видим, как спорт становится образом жизни для всё большего числа великолучан. Увеличивается количество семей, которые выбирают активный досуг – родители приводят детей в спортивные секции, растёт интерес к здоровому образу жизни, к участию в массовых спортивных мероприятиях.

Особое значение для данного направления имеет реализация программы «Газпром – детям», в которой Великие Луки принимают активное участие. В 2022 году в рамках этой программы город получил современный пришкольный стадион на территории лицея номер одиннадцать.

Сегодня он является центром спортивной жизни микрорайона. Здесь проходят уроки физкультуры, тренировки по футболу, волейболу, лёгкой атлетике, соревнования. Новый стадион дал мощный импульс развитию школьного спорта.

Мы видим, как участие в проектах "Газпрома" преображает Великие Луки. Ведь каждый построенный объект – это не просто территория для занятий спортом. Это пространство, где формируется наше будущее. Именно на беговых дорожках стадиона, ледовой арене и плавательных бассейнах, тренажёрных залах и на спортивных площадках, где дети тренируются, учатся ловкости, выносливости, целеустремлённости, – зарождается сила, которая будет двигать наш город в своем развитии.

Уже сегодня, благодаря проектам «Газпрома», растёт и крепнет слава нашего города, прежде всего, спортивная. Здесь нам есть, чем гордиться. В две тысячи девятнадцатом году наш великолукский боксер Сергей Егоров завоевал «золото» Кубка мира и в тоже время выполнил норматив мастера спорта международного класса.

В прошлом году великолучанин – лучник Владимир Фазанов выполнил нормативы мастера спорта международного класса на международных соревнованиях в Орле, а в феврале в составе сборной команды России завоевал второе место. Также именитая спортсменка Александра Савенкова в 2018 году заняла 1-е место в финале Кубка мира по стрельбе из блочного лука.

«Надо сказать, что стрельба из лука – особенный и символичный для нашего города вид спорта является ещё и одним из успешных и титулованных. Благодаря идейному вдохновителю развития стрельбы из лука в нашем городе, заслуженному тренеру Российской Федерации Виталию Николаевичу Андрееву и, конечно, комфортным условиям для занятий лучным спортом, которые созданы в спортивном комплексе «Стрелец», в нашем городе сформирована сильная школа лучников. Наши лучники – победители мировых первенств, крупных федеральных соревнований, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастера спорта и кандидаты в мастера спорта», - рассказал Николай Козловский.

Такие весомые победы спортсменов, истории которых сохраняются, в том числе благодаря работе Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, являются мощным стимулом для молодых великолучан, уверен глава. 

«Мы глубоко благодарны компании ПАО "Газпром" и лично председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Борисовичу Миллеру за личную поддержку проектов, ответственную государственную позицию, неравнодушие к будущему России и будем в дальнейшем стремиться участвовать в проектах компании "Газпром"», - подвел итог Николай Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 173 человека
10.10.2025, 21:200 О реализации спортивных проектов в Великих Луках рассказал Николай Козловский 10.10.2025, 21:020 В России снизились цены на морковь и картофель 10.10.2025, 20:420 Главу Псковского округа определят 7 ноября 10.10.2025, 20:240 Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в ноябре
10.10.2025, 19:590 Вопросы адвокатской монополии и налоговой реформы обсудили на Консультационно-экспертном Совете в Пскове  10.10.2025, 19:450 «На пятой передаче»: Все о «Юных инспекторах движения». ВИДЕО 10.10.2025, 19:400 Юные художники и музыканты из Псковской области посетили Суздаль в рамках нацпроекта «Семья» 10.10.2025, 19:200 Сенаторы провели прием граждан в Пскове: 37 обращений за день
10.10.2025, 19:000 «Титан-Полимер» представил псковичам инновационные проекты в ОЭЗ «Моглино» 10.10.2025, 18:400 Принятый Госдумой закон ужесточит требования к псковским управляющим компаниям 10.10.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: все о «Юных инспекторах движения» 10.10.2025, 18:200 Вера Емельянова обсудила с финалисткой «Мастера года» развитие среднего профессионального образования
10.10.2025, 18:000 УФСИН и псковские приставы посетили около 60 мест проживания подучетных осужденных  10.10.2025, 17:590 T2 и ГПБ Мобайл будут бороться с телефонным мошенничеством 10.10.2025, 17:572 Тала Нещадимова: Зима будет либо теплой, либо аномально холодной 10.10.2025, 17:550 Андрей Маковский: Агродиктант — полезный жизненный опыт
10.10.2025, 17:510 Из-за проблем с отоплением в поселке Заплюсье возбудили дело по указанию Бастрыкина 10.10.2025, 17:500 «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья. ВИДЕО 10.10.2025, 17:490 Пропавшего 12-летнего подростка из Красногородска нашли живым 10.10.2025, 17:440 Дождливая погода ожидается на следующей неделе в Псковской области
10.10.2025, 17:421 Суд вернул Льва Шлосберга* под домашний арест 10.10.2025, 17:400 ООО «Экогрупп» напоминает псковичам о способах оплаты квитанций 10.10.2025, 17:381 В 2028 году Русская Ганза пройдет в Пскове — Константин Абабков 10.10.2025, 17:360 Минюст объявил иноагентами поэтессу Барскову* и медиа-проект «Острый угол»*
10.10.2025, 17:340 Псковский музей приглашает отметить день рождения в исторических стенах 10.10.2025, 17:221 День в истории ПЛН. 10 октября 10.10.2025, 17:150 Тала Нещадимова: На праздник Покрова не ляжет снежный покров 10.10.2025, 17:070 Билайн усилил сеть в Псковской области с помощью отечественного оборудования
10.10.2025, 17:030 С 15 октября начнется ремонт федеральной трассы между Великими Луками и Невелем 10.10.2025, 16:570 «Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу. ВИДЕО 10.10.2025, 16:500 ДТП на круговом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попало на видео 10.10.2025, 16:380 Псковский молодежный центр отметит свое 15-летие
10.10.2025, 16:350 14 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Пскове 10.10.2025, 16:260 Треть сотрудников компаний в СЗФО сталкиваются с дипфейками — аналитики 10.10.2025, 16:240 Прокуратура добилась восстановления уличного освещения в Порхове 10.10.2025, 16:150 Псковский цирк занял призовые места на всероссийском конкурсе «Звёздная россыпь»
10.10.2025, 16:042 Экспертный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по производству сжиженного газа 10.10.2025, 16:020 Константин Абабков рассказал о любимой музыке, отдыхе на природе и своем ноу-хау 10.10.2025, 15:550 Псковские профсоюзы написали агродиктант 10.10.2025, 15:520 Число рейдов по выявлению фактов употребления наркотиков увеличат в Острове 
10.10.2025, 15:501 ВТБ прогнозирует наступление технологического суверенитета в финсекторе к 2028 году 10.10.2025, 15:430 Прививку от гриппа в Псковской области сделали уже более 119 тысяч человек 10.10.2025, 15:410 Выставка «Придумано и сделано в России» открылась в Изборске 10.10.2025, 15:300 «Дневной дозор» Как новый виток противостояния с Западом отразится на ситуации в России?
10.10.2025, 15:170 «Управляйка» просит «Псковские тепловые сети» помочь с ремонтом в подвале  10.10.2025, 15:100 Анатолий Тиханов: ПЛН — профессиональный, знающий свое дело коллектив 10.10.2025, 15:060 В Псковской области за два года согласовали архитектурный облик более 180 новых зданий 10.10.2025, 15:002 Елена Даньшова: Единая квитанция за ЖКУ удобна не для всех
10.10.2025, 14:520 «Единая Россия» организовала экскурсию в Печоры для участников СВО 10.10.2025, 14:330 «Учеба — главный приоритет»: финалистка «Мисс Россия» из Пскова поделилась планами на будущее 10.10.2025, 14:300 До +13 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 11 октября 10.10.2025, 14:260 Моглинская школа в Псковском районе отметила 80 лет со дня образования
10.10.2025, 14:220 Балалайка и смелость в 80-х: Константин Абабков рассказал о своем детстве 10.10.2025, 14:110 «На пятой передаче»: Когда водители улыбаются при остановке инспектором ДПС. Все про «Юных инспекторов движения» 10.10.2025, 14:090 Молодые таланты со всей России едут в «Михайловское» на фестиваль «Мой Пушкин» 10.10.2025, 14:020 Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси
10.10.2025, 13:520 «Псковавтодор» хочет взыскать с аэропорта более 21 млн рублей за ремонт оборудования 10.10.2025, 13:460 Четыре иллюзиониста дадут грандиозное шоу Пскове 10.10.2025, 13:440 12-летний подросток пропал в Красногородске 10.10.2025, 13:330 Татьяна Фомченкова: Введение единого платежа за ЖКУ требует подготовки
10.10.2025, 13:270 Росгвардия приглашает псковичей на службу и обещает доход за первый год от 500 тысяч рублей 10.10.2025, 13:170 ВК-сообщество жителей псковской деревни отметили спецпризом на конкурсе «ПРО газ» 10.10.2025, 13:120 Сергей Вострецов: Идея сделать маткапитал независимым от кредитных обязательств крайне важна 10.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове
10.10.2025, 13:000 Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя 10.10.2025, 12:550 От катка до подиума: мастер спорта из Пскова рассказала о жестком графике «Мисс Россия» 10.10.2025, 12:490 Приставы отыскали объявленного в федеральный розыск великолукского должника 10.10.2025, 12:420 Александр Козловский: Агродиктант — это разговор о нашем настоящем и будущем
10.10.2025, 12:383 Льву Шлосбергу* запретили пользоваться интернетом 10.10.2025, 12:370 Фестиваль хореографического искусства имени Владимира Максимова вновь пройдет в Пскове 10.10.2025, 12:290 Путь к «Мисс Россия-2025»: 18-летняя псковичка до финала прошла пять кастингов 10.10.2025, 12:170 Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции
10.10.2025, 12:120 Побывать на фестивале «Мой Пушкин» в «Михайловском» свободно смогут все желающие 10.10.2025, 12:100 С начала года на водоемах Псковской области погибли 24 человека 10.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу 10.10.2025, 12:000 Первенство и турнир по самбо стартуют в псковской деревне Писковичи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru