Спорт

О реализации спортивных проектов в Великих Луках рассказал Николай Козловский

О реализации спортивных проектов в Великих Луках рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении.

«Великие Луки – город спортивный и сильный духом, с крепкими спортивными традициями и историей. Мы всегда гордились своими спортсменами, тренерами, энтузиастами физической культуры и спорта. Но развитие спорта требует не только энтузиазма – нужны современные условия, достойная инфраструктура, возможности для роста мастерства спортсменов. Именно в этом направлении на протяжении многих лет нам помогают проекты компании "Газпром" в сфере спорта», - отметил Николай Козловский.

Первым шагом на этом пути стало строительство спортивного комплекса «Стрелец» в две тысячи четырнадцатом году в рамках программы «Газпром – детям». «Это был настоящий прорыв для нашего города. Здесь нашли свой дом лучники, представители боевых единоборств и многие другие спортсмены», - пояснил глава.

«Стрелец» стал не просто местом тренировок, а настоящим центром притяжения для сотен детей и подростков, которые выбрали для себя спорт. Кроме того, на протяжении многих лет «Стрелец» является центром соревнований в ходе проведения традиционных для города Международных встреч воздухоплавателей.

Следующим важным этапом стало открытие в две тысячи восемнадцатом году спортивного комплекса «Айсберг» – объекта, аналогичных которому в Великих Луках не было ранее. Объект появился в рамках реализации программы подготовки к празднованию 850-летнего юбилея Великих Лук, которому был присвоен федеральный статус.

Реализация программ «Газпрома» в Великих Луках имеет не только социальное, но и стратегическое значение. «Мы видим, как спорт становится образом жизни для всё большего числа великолучан. Увеличивается количество семей, которые выбирают активный досуг – родители приводят детей в спортивные секции, растёт интерес к здоровому образу жизни, к участию в массовых спортивных мероприятиях.

Особое значение для данного направления имеет реализация программы «Газпром – детям», в которой Великие Луки принимают активное участие. В 2022 году в рамках этой программы город получил современный пришкольный стадион на территории лицея номер одиннадцать.

Сегодня он является центром спортивной жизни микрорайона. Здесь проходят уроки физкультуры, тренировки по футболу, волейболу, лёгкой атлетике, соревнования. Новый стадион дал мощный импульс развитию школьного спорта.

Мы видим, как участие в проектах "Газпрома" преображает Великие Луки. Ведь каждый построенный объект – это не просто территория для занятий спортом. Это пространство, где формируется наше будущее. Именно на беговых дорожках стадиона, ледовой арене и плавательных бассейнах, тренажёрных залах и на спортивных площадках, где дети тренируются, учатся ловкости, выносливости, целеустремлённости, – зарождается сила, которая будет двигать наш город в своем развитии.

Уже сегодня, благодаря проектам «Газпрома», растёт и крепнет слава нашего города, прежде всего, спортивная. Здесь нам есть, чем гордиться. В две тысячи девятнадцатом году наш великолукский боксер Сергей Егоров завоевал «золото» Кубка мира и в тоже время выполнил норматив мастера спорта международного класса.

В прошлом году великолучанин – лучник Владимир Фазанов выполнил нормативы мастера спорта международного класса на международных соревнованиях в Орле, а в феврале в составе сборной команды России завоевал второе место. Также именитая спортсменка Александра Савенкова в 2018 году заняла 1-е место в финале Кубка мира по стрельбе из блочного лука.

«Надо сказать, что стрельба из лука – особенный и символичный для нашего города вид спорта является ещё и одним из успешных и титулованных. Благодаря идейному вдохновителю развития стрельбы из лука в нашем городе, заслуженному тренеру Российской Федерации Виталию Николаевичу Андрееву и, конечно, комфортным условиям для занятий лучным спортом, которые созданы в спортивном комплексе «Стрелец», в нашем городе сформирована сильная школа лучников. Наши лучники – победители мировых первенств, крупных федеральных соревнований, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастера спорта и кандидаты в мастера спорта», - рассказал Николай Козловский.

Такие весомые победы спортсменов, истории которых сохраняются, в том числе благодаря работе Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, являются мощным стимулом для молодых великолучан, уверен глава.

«Мы глубоко благодарны компании ПАО "Газпром" и лично председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Борисовичу Миллеру за личную поддержку проектов, ответственную государственную позицию, неравнодушие к будущему России и будем в дальнейшем стремиться участвовать в проектах компании "Газпром"», - подвел итог Николай Козловский.