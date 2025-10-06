В соревнованиях по настольному теннису в Пскове приняло участие почти 60 человек

В эти выходные состоялся открытый турнир по настольному теннису «Кубок Нордман», участие в соревнованиях приняли почти 60 спортсменов из Пскова, разных районов Псковской области, а также из Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской, Ленинградской и Тверской областей и Северной Осетии. Об этом пишет руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин в соцсети ВКонтакте.
Фотографии: Юрий Сорокин / ВКонтакте
По итогам турнира в первую тройку каждого из разрядов вошли представители клуба Nordman. Илья Вульфсон занял второе место в мужском разряде, Анастасия Ильина стала третьей в женском разряде. Иван Таламанов занял первое место в парном разряде.
Полные итоги турнира оказались следующими:
Мужской разряд
Женский разряд
Парный разряд
Лучший юниор до 18 лет: Рустам Рузиев (Nordman)
Лучшая юниорка до 18 лет: Полина Петрищева (Псков)
«Поздравляем победителей! Так держать! Желаю всем успехов в дальнейшем покорении турнирных таблиц!» - пишет Юрий Сорокин.