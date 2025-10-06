Спорт

В Гдове состоялся 39-й легкоатлетический пробег «Роща памяти»

39-й легкоатлетический пробег «Роща памяти-Гдов» состоялся 11 октября, сообщил глава Гдовского района Иван Мешков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Иван Мешков / «ВКонтакте»

В этом мероприятии приняли участие более 130 человек, включая детей, подростков и взрослых.

Для участников были организованы различные дистанции в зависимости от возраста: самые маленькие бегали 200 метров, а для взрослых была предусмотрена самая длинная дистанция в 3 километра.

«Благодарю участников и отдельные слова благодарности организаторам», - заключил глава.