Спорт

Определены чемпионы Пскова по быстрым шахматам и блицу

Чемпионаты города Пскова по быстрым шахматам и блицу состоялись в спортивной школе «Бригантина» 10-12 октября, сообщается в посте на странице сети «ВКонтакте» АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Фото: группа «Анлим» в сети «ВКонтакте»

В этом году мероприятие вызвало большой интерес как у детей, так и у взрослых. В турнире по блицу приняли участие 32 шахматиста, в быстрые шахматы сыграли 38 человек.

Первое место в турнире по блицу занял Григорий Шаранков, второе — Владислав Мерзанюков, третье место досталось Ростиславу Бобовкину.

«Лучшим юниором» стал Александр Кульнев, «лучшим ветераном» признали Альберта Абдулаева, а «лучшей девушкой» оказалась Вероника Петрова. Рейтинговыми призами отметили Милу Безменову, Анастасию Филиппову, Максима Денисова и Владимира Горича.

В турнире по быстрым шахматам первое место занял Ростислав Бобовкин, второе — Сергей Кудряшов, третье — Александр Кульнев. Приз за «лучший результат» получил Степан Ильин, среди девушек — Анастасия Филиппова, среди ветеранов — Василий Орлов.

Лучшие результаты в своих рейтинговых группах показали Кристина Стельмашенок, Сергей Косаржевский, Анастасия Вечеркова и Николай Богорев.