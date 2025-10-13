Спорт

47-й легкоатлетический пробег «Порхов – Красуха» пройдет 18 октября

47-й чемпионат Псковской области по бегу на шоссе «Порхов — Красуха», посвящённый памяти жертв фашизма, состоится 18 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал глава Федерации лёгкой атлетики Псковской области, псковский тренер спортшколы «Надежда» Родион Крылов.

Фото министерства спорта Псковской области

Чемпионат стартует у мемориала «Скорбящая псковитянка». На текущий момент заявлено около 300-400 участников из Псковской области и соседних регионов, включая Санкт-Петербург и Новгород, однако, по словам главы федерации, цифра будет увеличиваться.

«Большой плюс — в том, что участвовать могут все желающие, - заявил Родион Крылов. - Главное, чтобы человек был готов пробежать 3 километра. Любой, кто получит справку по состоянию здоровья, будет допущен к соревнованиям. То же самое касается и пожилых людей, любителей бега. В нашей области их много, и они приезжают на соревнования. В любом возрасте можно пробежать свою дистанцию».

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Победителям вручат медали, дипломы и памятные призы: «Всем победителям и призерам предполагается медаль, диплом. Плюс в абсолютном первенстве тоже предполагается приз в виде красивой статуэтки», — отметил глава федерации.

«Самая главная составляющая — это развитие патриотизма. Особенно на текущий момент это очень актуально. Поэтому такие пробеги и живут и развиваются. Также это привлечение молодежи, популяризация среди общества здорового образа жизни. Такие пробеги вносят огромный вклад в развитие как спорта, так и креатива», - подчеркнул Родион Крылов.

Стоит отметить, что во время соревнований будет обеспечена безопасность участников. С 10:30 до 14:00 движение по автодороге Нестрино - Остров в деревнях Нестрино и Веретени Порховского округа будет перекрыто.

«Министерство спорта справилось с задачей и подало документы вовремя, поэтому там все будет перекрыто, и безопасность обеспечат на высшем уровне», - заключил Родион Крылов.

Напомним, трагедия в деревне Красуха произошла 27 ноября 1943 года. Фашистские каратели оборвали жизни 283 местных жителей — беззащитных женщин, детей, стариков, а также полностью уничтожили поселение.

Отряд карателей вошел в деревню после того, как недалеко от населенного пункта была уничтожена машина с представителями немецкого командования. Поджигая дома, всех жителей согнали в колхозное гумно. Перед массовой казнью от жителей Красухи требовали выдать местоположение партизан, но ответа не дождались. После этого сарай подожгли, а тех, кто пытался вырваться из огня, убивали автоматным огнем.

В живых остался только один свидетель трагедии – жительница деревни Красуха Мария Лукинична Павлова, ставшая прообразам «Скорбящей псковитянки», в огне сгорели ее дети. Подобная участь постигла 19 окрестных деревень. Имена всех жертв до конца не удалось установить. Деревня после трагедии так и не была восстановлена. На ее месте в 1968 году установлен и открыт монумент.

В память об этой трагедии, так и о тысячах других, которые произошли в годы оккупации на Псковщине, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова установлена региональная дата — День памяти жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень.