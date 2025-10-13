Спорт

В Кунье состоится первенство Псковской области по полиатлону

В четверг, 15 октября, в поселке Кунья состоится открытое первенство Псковской области по полиатлону в спортивной дисциплине «троеборье с бегом». Соревнования пройдут на базе Куньинской средней общеобразовательной школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор центра внешкольной работы Куньинского района, президент областной федерации биатлона Сергей Арсеньев.

Юным спортсменам предстоит проверить свою силу, меткость и выносливость в трех видах программы:

Стрельба (пневматическая винтовка);

Силовое упражнение: подтягивания на перекладине для мальчиков и отжимания для девочек;

Бег на 1000 метров.

Участники будут разделены на три возрастные группы: 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения. Борьба за награды обещает быть напряженной, ведь на кону — медали и грамоты.

Торжественное открытие соревнований и начало стартов запланированы на 10:00.

Место проведения: Псковская область, рабочий поселок Кунья, улица Больничная, дом 9 (Куньинская средняя общеобразовательная школа).

Полиатлон — это комплексное многоборье, включающее в себя несколько видов спорта для развития силы, выносливости, меткости и ловкости. Он включает как летние, так и зимние дисциплины, которые могут варьироваться по количеству видов, например: бег, плавание, силовые упражнения (подтягивания/отжимания), стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки или метание снаряда.