Спорт

Знаменитый боксер Денис Лебедев станет гостем турнира по боксу в Великих Луках

Почётным гостем регионального турнира по боксу памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Евгения Клевцова, который состоится в 27-й раз с 16 по 19 октября в Великих Луках, станет боксер Денис Лебедев, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»

Денис Лебедев — чемпион мира по версии WBA (2012—2018), чемпион мира по версии IBF (2016), мастер первой тяжёлой весовой категории, гордость российского бокса из Старого Оскола.

Встреча пройдет 17 октября в 18.00.

Также в этот день состоится матчевая встреча команды Северо-Западного федерального округа против сборной Беларуси.