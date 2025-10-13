Шестнадцатую областную спартакиаду вузов выиграла команда ПсковГУ

Шестнадцатая областная спартакиада вузов завершилась в Псковском регионе. Результаты разместил «Центр спортивной подготовки Псковской области» в группе сети «ВКонтакте».
Первое место занял Псковский государственный университет, второе место — Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, третье — Великолукская государственная сельскохозяйственная академия.
Спортивные команды соревновались в волейболе, баскетболе, мини-футболе (мужчины), настольном теннисе, легкой атлетике, кроссе, пулевой стрельбе и нормах ГТО. ПсковГУ победил, набрав 4,5 очка.
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта заняла вторую позицию благодаря выступлениям в баскетболе, легкой атлетике, мини-футболе и фестивале ГТО, набрав 6 очков.
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия завершила соревнования с 14,5 очка в общей таблице результатов, получив третье место.