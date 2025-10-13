Спорт

Кубок области по гребле на байдарках и каноэ состоится на реке Великой в Пскове

Кубок Псковской области и региональные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Пскове 19 октября. Об этом рассказал Псковской Ленте Новостей президент Псковской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Григорий Захаров.

Начало состязаний на реке Великой запланировали на 10:00.

Соревнования включают различные дистанции, в зависимости от возрастной категории участников. Старшие спортсмены из клубов области пройдут 20 км. Юношеские соревнования предусматривают дистанции в 10 км, а соревнования по младшим возрастам – 5 и 2,5 км.

Ожидается участие около 40-50 спортсменов. Для победителей и призеров предусмотрены медали, кубки и грамоты.

В этом году отборочный этап для участия в соревнованиях не проводился, так как это конец сезона. В текущих стартах принимают участие только «разрядники».

По итогам этих региональных соревнований будут выявлены лучшие спортсмены на удлиненные дистанции, после сформируют состав сборной области на следующий год. Григорий Захаров уточняет, что списки сборной области на этот год уже утверждены. Спортсмены, которые не вошли в сборную в этом году, смогут отобраться в ее состав на следующий год по результатам данных соревнований.