Псковские каратисты вернулись с медалями с открытого первенства Гомельской области по Каратэ WKF

Открытое Первенство Гомельской области по каратэ WKF состоялось 18 октября. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Спортивной Федерации Каратэ города Пскова Антон Потебня, более 630 участников из Республики Беларусь и Российской Федерации (Псковская, Орловская, Брянская и Смоленская области) собрал турнир в Гомеле. Была здоровая конкуренция в каждой категории.
Фото здесь и далее: Антон Потебня
Псковскую область представляла сборная команда Спортивной Федерации Каратэ города Пскова — воспитанники клуба «Будокан «Атэми» и отделения каратэ Спортивной Школы «Бригантина».
Соревнования проходили в личном зачете в дисциплинах ката и кумите.
Результаты выступлений:
Тренируют спортсменов: Евгений Ермолов, Исфандияр Нуритдинов, Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Дарина Сергеева .
В судейской коллегии соревнований работали Антон Потебня и Евгений Ермолов.