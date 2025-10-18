Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном

Псковские каратисты вернулись с медалями с открытого первенства Гомельской области по Каратэ WKF

Открытое Первенство Гомельской области по каратэ WKF состоялось 18 октября. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Спортивной Федерации Каратэ города Пскова Антон Потебня, более 630 участников из Республики Беларусь и Российской Федерации (Псковская, Орловская, Брянская и Смоленская области) собрал турнир в Гомеле. Была здоровая конкуренция в каждой категории. Фото здесь и далее: Антон Потебня Псковскую область представляла сборная команда Спортивной Федерации Каратэ города Пскова — воспитанники клуба «Будокан «Атэми» и отделения каратэ Спортивной Школы «Бригантина». Соревнования проходили в личном зачете в дисциплинах ката и кумите. Результаты выступлений: Карина Дормидонова — 1 место, весовая категория 10-11 лет, 30 кг;

Григорий Постобаев — 2 место, весовая категория 10-11 лет, 45 кг;

Мартин Вонс — 2 место, Ката — 9 лет;

Иван Семенов — 3 место, весовая категория 12-13 лет, 50 кг;

Артём Лебедев — 3 место, весовая категория 10-11 лет, 35 кг;

Василиса Кугут — 3 место, Ката — 9 лет;

Глеб Екимов — 3 место, Ката — 9 лет;

Иван Шевчук — 3 место, Ката 16-17 лет;

Василиса Ветлужских — 3 место, весовая категория 10-11 лет, 35 кг. Тренируют спортсменов: Евгений Ермолов, Исфандияр Нуритдинов, Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Дарина Сергеева . В судейской коллегии соревнований работали Антон Потебня и Евгений Ермолов.