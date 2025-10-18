Псковcкая обл.
Спорт

Псковские каратисты вернулись с медалями с открытого первенства Гомельской области по Каратэ WKF

20.10.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Открытое Первенство Гомельской области по каратэ WKF состоялось 18 октября. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Спортивной Федерации Каратэ города Пскова Антон Потебня, более 630 участников из Республики Беларусь и Российской Федерации (Псковская, Орловская, Брянская и Смоленская области) собрал турнир в Гомеле. Была здоровая конкуренция в каждой категории.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

Псковскую область представляла сборная команда Спортивной Федерации Каратэ города Пскова — воспитанники клуба «Будокан «Атэми» и отделения каратэ Спортивной Школы «Бригантина».

Соревнования проходили в личном зачете в дисциплинах ката и кумите.

 

Результаты выступлений:

  • Карина Дормидонова — 1 место, весовая категория 10-11 лет, 30 кг;
  • Григорий Постобаев — 2 место, весовая категория 10-11 лет, 45 кг;
  • Мартин Вонс — 2 место, Ката — 9 лет;
  • Иван Семенов — 3 место, весовая категория 12-13 лет, 50 кг;
  • Артём Лебедев — 3 место, весовая категория 10-11 лет, 35 кг;
  • Василиса Кугут — 3 место, Ката — 9 лет;
  • Глеб Екимов — 3 место, Ката — 9 лет;
  • Иван Шевчук — 3 место, Ката 16-17 лет;
  • Василиса Ветлужских — 3 место, весовая категория 10-11 лет, 35 кг.
 

Тренируют спортсменов: Евгений Ермолов, Исфандияр Нуритдинов, Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Дарина Сергеева .

В судейской коллегии соревнований работали Антон Потебня и Евгений Ермолов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
