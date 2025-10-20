Команда Арбитражного суда Псковской области победила в соревнованиях по волейболу

Команда Арбитражного суда Псковской области приняла участие в соревнованиях по волейболу среди команд судов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.
Фото: Арбитражный суд Псковской области
Соревнования организованы советом судей Псковской области совместно с региональным филиалом Российского объединения судей на базе спорткомплекса «Писковичи» и приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По итогам напряжённых матчей победу завоевала команда Арбитражного суда Псковской области.