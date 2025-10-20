Спорт

Воспитанники интернатов Псковской области начали тренировки по фиджитал-футболу

Воспитанники шести детских интернатных учреждений в Красногородском, Опочецком, Пушкиногорском и Печорском районах, а также в городе Великие Луки начали тренировки по фиджитал-футболу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Занятия проходят в рамках совместного проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда и Федерации фиджитал-спорта в Псковской области «Футбол будущего».

На базе интернатных учреждений педагоги и тренеры занимаются с детьми по двум направлениям: традиционный и интерактивный футбол. Дети тренируются ловкости, быстроте реакции и тактическому планированию на виртуальном поле. А затем оттачивают мастерство командной игры и футбольные навыки на поле или в спортивном зале.

Еженедельные тренировки по фиджитал-футболу помогают детям развиваться комплексно. Они уделяют время своей физической форме, тренируют выносливость, скорость, укрепляют здоровье. А также развивают когнитивные навыки: быстроту реакции, память, стратегическое мышление.

Занятия в интернатных учреждениях помогают детям подготовиться к будущим мероприятиям проекта: внутришкольным соревнованиям, товарищеским матчам, турниру по традиционному и фиджитал-футболу. Педагоги интернатных учреждений, которые проводят занятия в рамках проекта, отмечают, что ребята с удовольствием занимаются на обычных футбольных тренировках и тренировках по интерактивному футболу.

«Фиджитал-футбол не заменяет традиционные занятия спортом, а дополняет их, делая физическую активность более привлекательной для современных детей», — отметила координатор проекта Кристина Елецкая.

В ноябре состоится первый выезд команды проекта «Футбол будущего» в интернатное учреждение. В программе запланированы лекции по кибергигиене и цифровой безопасности, а также внутришкольные соревнования по фиджитал-футболу. Также в ноябре начнутся товарищеские матчи по фиджитал-футболу между воспитанниками детских интернатных учреждений и учениками общеобразовательных школ районов.

Напомним, что проект «Футбол будущего» стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Главная цель проекта – создание условий для социализации и развития спортивной культуры среди воспитанников интернатных учреждений Псковской области в возрасте от 6 до 17 лет через фиджитал-футбол.