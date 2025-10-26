Спорт

Псковские «Хищники» стали победителями футбольного турнира «Прорыв» в Адлере

Всероссийский турнир по футболу «Прорыв-2025» среди юношей 2012 года рождения прошел в Адлере. Участие в соревнованиях приняли команды со всей страны. Футбольная команда «Хищники», в которую вошли игроки из Пскова и Гдова, показала блестящий результат и по итогам турнира была удостоена звания победителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Фото: министерство спорта Псковской области

Невероятную результативность псковской команды подчеркивают и личные достижения игроков. Звание лучшего вратаря турнира завоевал Артем Андрушко. Титул лучшего бомбардира получил Иван Панков. А звание лучшего игрока «Прорыва-2025» — завоевал Максим Михайлов.

Юных футболистов подготовила тренерская команда в составе Константина Албегова, Марии Михайловой и Юрия Баскакова.