Спорт

Свыше 200 спортсменов соревновались в рукопашном бою в псковском «Олимпе»

Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою состоялись при поддержке министерства спорта Псковской области 2 ноября в Псковском районе в универсальном спортивном комплексе «Олимп». Как рассказала Псковской Ленте Новостей президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова, в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.

Фотографии: Сергей Моисеев

За право отобраться в сборную региона и представлять Псковскую область на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа России, которые пройдут 5-7 декабря, соревновались команды Пскова, Великих Лук, Печор, Печорского района, Пыталово, Гдова и Гдовского района. Вне отборочного зачета в турнире также поучаствовали гости – команда из Новгородской области. Всего было разыграно 43 комплекта медалей.

В рамках соревнований традиционно состоялось неофициальное «Детское первенство» среди участников в возрасте 10-11 лет, по адаптированным под возраст правилам.

На торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовали: врио министра спорта Псковской области Галина Овсова; ответственный по вопросам физической культуры и спорта Псковской епархии иерей Дмитрий Головнёв; заместитель председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Наталья Громова.

Организатор соревнований – Псковская региональная общественная организация «Федерация рукопашного боя». Партнером федерации в организации соревнований выступило Псковское областное отделение Российского детского фонда, поддержав призами лучших спортсменов региона в рамках программы ПОО РДФ «Одаренные дети».

Победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами спорткомитета, а также кубками, сладкими подарками и сувенирами от ПОО РДФ.

Главным судьей соревнований работал судья всероссийской категории Андрей Синяев (Псков).