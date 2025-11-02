Спорт

Воздушные гимнастки из Великих Лук завоевали медали на соревнованиях в Италии

Спортсменки из Великих Лук завоевали награды на международных соревнованиях по воздушной гимнастике, которые прошли в Италии, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Спорткомитет города Великие Луки».

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Спорткомитет города Великие Луки».

Вероника Дмитриева завоевала «золото» в категории «любители» среди участниц в возрасте 10–14 лет.

Ариана Антипенко и Варвара Никифорова заняли соответственно первое и второе места в категории «любители» среди девочек от шести до девяти лет.

Кроме того, другие спортсменки из Псковской области были в шаге от пьедестала, войдя в топ-5 лучших в мире.

Виктория Фролова заняла четвертое место среди 29 участников, а Ксения Бурова – также четвертое место из 37 спортсменов.

Валерия и Виктория Фроловы вошли в топ-5, заняв пятое место.

«Поздравляем спортсменок и тренерский состав с высочайшими результатами! Дальнейших успехов и новых побед!» - добавили в спортивном комитете.