Спорт

В Пскове подвели итоги соревнований по зимнему плаванию «Морозный вызов»

На базе спортивной школы «Ника» состоялись закаляющие соревнования — чемпионат и Кубок Псковской области по зимнему плаванию. Несмотря на прохладную погоду спортивный пыл участников был горяч: температура воздуха составляла +8 градусов, а вода в реке Великой — всего +5 градусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Преодолеть дистанцию в ледяной воде приехали более 100 спортсменов из Санкт-Петербурга и Москвы, Псковской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Брянской, Курской, Кировской областей, а также из Республики Карелия, Сербии и Индии.

Победителями и призерами командного первенства стали:

1 место — команда Федерации зимнего плавания Псковской области;

2 место — команда Федерации зимнего плавания Ленинградской области;

3 место — команда города Великие Луки.

Звание лучших спортсменов соревнований завоевали Дмитрий Дружинин и Мария Селякова.