Спорт

В Себежском районе пройдет турнир по самбо памяти бойца СВО Ивана Егорова

В поселке городского типа Сосновый Бор Себежского района состоится открытый турнир по самбо, посвященный памяти воспитанника себежского клуба единоборств Ивана Егорова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил тренер по дзюдо и самбо клуба «Ирбис» из Себежа Багаудин Абдурахманов.

Соревнования пройдут 8 ноября в спортивном зале по адресу: Сосновый Бор, улица Солнечная, 15. Торжественное открытие турнира запланировано на 12:00.

На татами встрется 33 спортсмена из разных регионов России и Беларуси. Заявки на участие подали команды из Великих Лук, Опочки, Пскова, Новгорода, Пушкинских Гор, а также две команды из Республики Беларусь.

Победителей и призеров турнира ждут заслуженные награды: кубки, медали и грамоты.