Великолучанки заняли второе место в «Турнире городов России» по командной гимнастике

Всероссийские соревнования по командной гимнастике «Турнир городов России» прошли в Волгограде с 31 октября по 3 ноября, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Спорткомитет города Великие Луки». Великолучане приняли участие в соревнованиях и стали призерами.
Фото: группа «ВКонтакте» «Спорткомитет города Великие Луки»
Город Великие Луки на этих соревнованиях представляли спортсменки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1 "Атлетика"».
Команда великолучанок заняла второе место, выступая в категории юношеского разряда. Тренером спортсменок является Ольга Ткачева.