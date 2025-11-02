Псковcкая обл.
Спорт

Великолучанки заняли второе место в «Турнире городов России» по командной гимнастике

07.11.2025 12:34|ПсковКомментариев: 0

Всероссийские соревнования по командной гимнастике «Турнир городов России» прошли в Волгограде с 31 октября по 3 ноября, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Спорткомитет города Великие Луки». Великолучане приняли участие в соревнованиях и стали призерами. 

Фото: группа «ВКонтакте» «Спорткомитет города Великие Луки»

Город Великие Луки на этих соревнованиях представляли спортсменки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1 "Атлетика"».

Команда великолучанок заняла второе место, выступая в категории юношеского разряда. Тренером спортсменок является Ольга Ткачева.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
