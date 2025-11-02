Спорт

Семинар по единоборствам прошёл в Великих Луках

С 5 по 6 ноября в Великих Луках на базе академии физической культуры и спорта прошёл областной семинар по единоборствам. Регистрацию прошли участники из Бежаниц, Куньи, Локни, Порхова, Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В числе участников также были педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели спортивных школ, учителя физической культуры, ведущие спортивные секции в учебных заведениях.

«Несмотря на столь не однородный состав участников, лекторам и преподавателям проводящих практические занятия удалось заинтересовать слушателей и поддерживать этот интерес на протяжении всего периода занятий», - рассказали в центре спортивной подготовки.

Тематика выступлений варьировалась от современных подходов к планированию, методики развития физических качеств, до использования средств восстановления с использованием современных методик. Проведение мастер-классов по технической и тактической подготовке борцов ММА, самбо и боксу добавило особый колорит и значимость семинара, что и было отмечено участниками на круглом столе, при подведение итогов занятий.

Следующие семинары по видам спорта пройдут также на базе ВЛГАФК: