Команда Псковской области стала победителем соревнований по боксу в Твери

Соревнования по боксу памяти купца Афанасия Никитина завершились триумфально для команды Псковской области по боксу, сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по Северо-Западному Федеральному округу Олег Лаптев.

Фото: Олег Лаптев

Победу одержали:

Семён Макаров;

Илья Новиков;

Павел Копов;

Макар Тенетко;

Алексей Седунов;

Степан Утко;

Кирилл Абдуллаев.

Александр Белавин.



Серебряными призерами стали:

Станислав Шишигин

Омар Кулаев



«Это яркий пример того, насколько важен труд каждого спортсмена и тренера! Спасибо нашим наставникам Игорю Зуеву, Вадиму Голику, Алексею Королькову, Павлу Макаренко, Юрию Фёдорову и Сергею Егорову за вашу самоотверженность и профессионализм! Желаю ребятам дальнейших успехов и ярких побед на ринге!» - отметил представитель спортсменов.