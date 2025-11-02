Команда Псковской области стала победителем соревнований по боксу в Твери

Соревнования по боксу памяти купца Афанасия Никитина завершились триумфально для команды Псковской области по боксу, сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по Северо-Западному Федеральному округу Олег Лаптев.
Фото: Олег Лаптев
Победу одержали:
Серебряными призерами стали:
«Это яркий пример того, насколько важен труд каждого спортсмена и тренера! Спасибо нашим наставникам Игорю Зуеву, Вадиму Голику, Алексею Королькову, Павлу Макаренко, Юрию Фёдорову и Сергею Егорову за вашу самоотверженность и профессионализм! Желаю ребятам дальнейших успехов и ярких побед на ринге!» - отметил представитель спортсменов.