Завершился очередной вид 16-й областной Спартакиады УСПО в Псковской области

Завершился очередной вид 16-й областной Спартакиады учреждений среднего профессионального образования (УСПО) по мини-футболу среди команд юношей, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки».
Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки»
Футболисты Псковского агротехнического колледжа победили в финале над командой колледжа Псков ГУ.
За третье место в матче встретились студенты великолукского филиала Псков ГУ и Великолукского механико-технологического колледжа. Спортсмены из филиала Псков ГУ одержали убедительную победу, отметили в посте.
Следующий вид программы Спартакиады — волейбол (девушки) — пройдет на базе спортивного комплекса великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I 13 ноября.