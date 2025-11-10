Министерство спорта Псковской области и «Деловая Россия» стали сотрудничать

Более 60 картин абхазских художников представят в псковском музее

ИТ-холдинг Т1: Есть три сценария работы с большими данными и ИИ

«Хайпожоры»: Полный контроль над Рунетом, «период охлаждения» для SIM-карт и свадьба года

С 2026 года сигареты и вейпы в России могут начать продавать по-новому