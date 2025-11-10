Министерство спорта Псковской области и «Деловая Россия» стали сотрудничать

Министерство спорта Псковской области и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.
Фото: «Деловая Россия» / Псковская область
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписали врио министра спорта Псковской области Галина Овсова и председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников.
«Открытое сотрудничество в интересах развития физической культуры, соревнований, спортивной инфраструктуры — это шаг к устойчивому развитию региона через синергию власти, бизнеса и общественных объединений», - прокомментировал Дмитрий Мельников.
В рамках сотрудничества планируются:
- совместные мероприятия, проекты и программы;
- стратегические сессии, обмен опытом и выработка механик реализации задач;
- привлечение экспертов к организации мероприятий;
- информационные кампании и освещение деятельности сторон в медиа.